Living: arriva al cinema il remake di Ikiru di Akira Kurosawa firmato da Kazuo Ishiguro

Da questa settimana arriva al cinema in Italia LIVING, una rivisitazione di Ikiru di Akira Kurosawa diretta da Oliver Hermanus da una sceneggiatura firmata dal Premio Nobel Kazuo Ishiguro, autore dei romanzi "Quel che resta del giorno" e "Non lasciarmi".

Il film sarà nelle sale italiane dal 23 dicembre, distribuito da Circuito Cinema, con un cast che include Bill Nighy (Questione di tempo, Emma) nel ruolo di Mr Williams, Tom Burke (The Souvenir Part I, Mank) nel ruolo di Sutherland, Aimee Lou Wood (Sex Education, Il visionario mondo di Louis Wain) nel ruolo di Margaret e Alex Sharp (Il processo ai Chicago 7, Lo strano caso del cane ucciso a mezzanotte) nel ruolo di Peter. Presentato con successo, Fuori Concorso, all’ultima Mostra del Cinema di Venezia, Living eÌ la storia di un uomo comune, ridotto da anni di oppressiva routine d’ufficio a condurre un’esistenza nell’ombra, che all’ultimo minuto fa uno sforzo supremo per trasformare la sua vita noiosa in qualcosa di meraviglioso: in una vita che possa dire di aver vissuto pienamente.

Il regista Oliver Hermanus ha dichiarato: "Anche se si potrebbe pensare che solo uno sciocco si assumerebbe il compito di reimmaginare Ikiru, il capolavoro del maestro del cinema di Kurosawa, io ho colto al volo questa opportunità. Ho sentito la necessità di raccontare una storia sulla vita e sul valore delle semplici tracce che man mano lasciamo nel corso della nostra esistenza. In un mondo dominato dalla fama e dalla gratificazione istantanee, dall’ossessione per la devozione e l’adorazione eterne, sentivo la mancanza di un film come Living. Un compagno per quei momenti in cui tutto ciò di cui hai veramente bisogno da un film è che ti ricordi che la vita è breve ma meravigliosa".

Tra l'altro Kurosawa, il leggendario regista di Rashomon, tornerà all'attenzione del pubblico anche il prossimo anno su Netflix: Zack Snyder ha infatti ampiamente dichiarato che il suo prossimo film Rebel Moon sarà ispirato proprio al cinema del maestro giapponese.

Living, lo ricordiamo, uscirà nelle sale dal 23 dicembre.