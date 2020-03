La live di Zack Snyder su Batman v Superman ha fatto crashare il social network Vero

Zack Snyder sembra nutrire un sincero amore per il suo film e per dimostrarlo ha addirittura organizzato un evento live a tema Batman v Superman. Non tutto sembra essere andato per il meglio, però.

La diretta streaming è stata trasmessa sul social network Vero, utilizzato spesso da Snyder per pubblicare vari contenuti riguardanti il film DC. Ebbene, il numero esorbitante di accessi deve aver messo in crisi il sistema, che è crashato costringendo il regista a trasferirsi su Youtube. Gli utenti che tentavano di registrare un account su Vero per partecipare si sono infatti ritrovati con una schermata nera. Solo dopo un po' di tempo la situazione si è ristabilita.

Durante la diretta Snyder ha avuto modo di effettuare un vero e proprio commento al film, trattando anche gli aspetti più specifici e le scelte che ha compiuto in quanto regista, ribadendo il suo affetto per il progetto DC.

Dopo l'uscita in sala, che non ha convinto la totalità del pubblico, molti fan si sono ricreduti con la visione dell'Extended Cut distribuita per il mercato home video. Forse proprio quegli stessi fan hanno voluto condividere l'esperienza con Snyder, finendo per sovraccaricare il sistema, indice che il film ha alla fine trovato il suo pubblico di appassionati.

