Live in Time, Florence Pugh e Andrew Garfield in trattativa: saranno loro i protagonisti?

Durante la premiazione degli Oscar, tra i numerosi presentatori della 95° edizione ci sono stati anche Florence Pugh e Andrew Garfield, che hanno celebrato la sezione "miglior sceneggiatura". Il loro duo non sembrerebbe affatto casuale.

Pare infatti che i due attori, amatissimi dal pubblico, stiano ultimando le ultime trattative per We Live in Time, un film di StudioCanal.

Il film verrà diretto da John Crowley (conosciuto per titoli come Brooklyn con Saorsie Ronan, Boy A, il Cardellino). La trama è ancora segreta, ma in generale si tratterà di una storia d'amore in parte divertente ma anche commovente. La produzione verrà affidata a Sunny March.

Lasciatasi alle spalle Don't Worry Darling, l'attrice continua imperterrita la sua brillante carriera, così come lo stesso Garfield. I due stanno guadagnando sempre più attenzione grazie ai ruoli strepitosi interpretati recentemente: pensate a Midsommar, Tick... Tick... Boom, come anche Piccole Donne e The Amazing Spider Man, ma non solo: questi sono solamente una piccola porzione dei titoli di cui i due sono protagonisti.

We Live in Time dovrebbe iniziare le sue riprese quest'anno: i tempi della produzione e dunque la data d'uscita sono chiaramente ancora ignoti.

Cosa ne pensate? Vi piace l'idea di Florence Pugh e Andrew Garfield in una storia d'amore?