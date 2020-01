Un live action per Studio Ghibli: ecco il sequel de I Sospiri del mio cuore

Dopo essersi affermato negli anni come uno dei più famosi brand giapponesi e aver sfornato capolavori dell'animazione come Il mio vicino Totoro e La città incantata, lo Studio Ghibli sembra pronto a cambiare per una volta strada e a cimentarsi con un film live action: è stato annunciato infatti il sequel di I sospiri del mio cuore.

Lo ha confermato recentemente il sito Rocket News 24, rivelando che il progetto è già in fase di sviluppo e che i nomi dei protagonisti sono già stati decisi. L'eroina Shizuku sarà interpretata da Nana Seino, mentre il ruolo di Seji toccherà a Tori Matsuzaka. Stando a quanto riporta il sito, il sequel sarà ambientato dieci anni dopo gli eventi del film e mostrerà i protagonisti all'inizio dell'età adulta.

Per chi non lo ricorda, I sospiri del mio cuore (qui la nostra recensione), film diretto da Kondou Yoshifumi nel 1995, è uno dei più sentimentali dello Studio Ghibli. È incentrato sulla storia d'amore tra i giovanissimi Shizuku e Seji, che dopo essersi inseguiti per molto tempo finalmente si ritrovano insieme. Naturalmente, essendo i due quattordicenni, il sequel live action esplorerà l'evoluzione del rapporto tra i due nel corso degli anni.

A quanto pare, Shizuku ha rinunciato al suo sogno di diventare una scrittrice e lavora in una casa editrice di libri per bambini, mentre Seji lavora all'estero progettando di diventare un violinista professionista. Le rispettive vite stanno allontanando l'uno dall'altra i due protagonisti, ma la donna non vuole arrendersi e rinunciare anche all'amore.

Dopo l'accordo con HBO Max per portare in esclusiva 21 film sulla piattaforma streaming, lo Studio Ghibli continua quindi a cambiare pelle per stare al passo coi tempi. Sarà la scelta giusta?