Il live-action de La Sirenetta sarà girato ai Pinewood Studios di Londra

HN Entertainment ha confermato che La Sirenetta, il prossimo titolo dell'etichetta dei remake live-action della Disney, sarà girato principalmente ai Pinewood Studios UK nel Buckinghamshire, in Inghilterra, appena fuori Londra.

Le riprese sarebbero previste per il 2020, lo stesso anno in cui i Marvel Studios, negli stessi studios, produrranno l'atteso Doctor Strange In The Multiverse of Madness, che uscirà a maggio 2021. Secondo quanto riferito, il regista Rob Marshall sta utilizzando quelle strutture per i provini, nell'incessante ricerca per il ruolo del principe Eric.

Nel film d'animazione originale del 1989, la ribelle sirena sedicenne Ariel è affascinata dalla vita sulla terra. Durante una delle sue visite in superficie, proibite dal padre il re Tritone, si innamora di un principe umano, e determinata a stare con il suo nuovo amore, Ariel fa un patto con la strega Ursula per diventare umana per tre giorni.

Nel live-action Halle Bailey interpreterà Ariel, mentre Melissa McCarthy dovrebbe interpretare la sua malvagia zia Ursula; inoltre, Javier Bardem è stato scelto per interpretare il re Tritone mentre Daveed Diggs sarà Sebastian.

Il film sarà diretto da Rob Marshall e scritto da David Magee e includerà brani originali del classico animato del 1989, oltre a nuovi brani realizzati dal compositore originale Alan Menken con testi del creatore di Hamilton Lin-Manuel Miranda. Miranda figura anche fra i produttori insieme a Marshall, Marc Platt e John DeLuca.