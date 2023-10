Il live-action di Cyberpunk 2077: 5 cose che non deve sbagliare

Quando vengono annunciati progetti come il live-action di Cyberpunk 2077 è normale avere qualche timore, soprattutto per la mole di lavoro che dovrà essere fatta: ecco allora cinque cose che il live-action non dovrà assolutamente sbagliare.

Dato che l'annuncio del live-action di Cyberpunk 2077 è ufficiale iniziamo a parlare della prima cosa da non sbagliare: la trama. Il prodotto dovrà trovare una propria strada che si discosti almeno a livello di sceneggiatura da quello che abbiamo già visto per avere una storia unica e originale.

Altra cosa da non sbagliare è ovviamente il comparto tecnico: Cyberpunk 2077 dovrà avere un budget considerevole per quanto riguarda scenografia e soprattutto i costumi, per dare l'idea delle modifiche tecnologiche al corpo che gli abitanti di questo futuro hanno spesso e volentieri.

Nella lista mettiamo anche l'estetica: il live-action di Cyberpunk 2077 dovrà riuscire a replicare l'estetica del videogioco senza risultare però una copia carbone della controparte videoludica. Trovando quindi la propria identità senza però risultare troppo distante dal materiale di partenza.

Altro elemento da non sbagliare è relativo alla tipologia di prodotto: non si sa ancora se Cyberpunk 2077 sarà un film o una serie tv, ecco perché la produzione dovrà capire bene in quale maniera sviluppare la sua storia in base a come si sceglierà di dare vita al live-action.

Chiudiamo con la parte cruda e violenta presente nel videogioco, che il live-action di Cyberpunk 2077 dovrà mantenere proprio per restituire l'atmosfera futuristica e reale allo stesso tempo che si ha con un pad in mano.

E secondo voi quali altre cose il live-action non dovrà sbagliare? Ditecele nei commenti, noi intanto vi spieghiamo perché il live-action di Cyberpunk 2077 è in buone mani.