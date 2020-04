Tutti vogliono il film live-action di Batman Beyond, ma è davvero possibile?

Sono mesi e mesi che si parla di un eventuale approdo sul grande schermo di Terry McGinnis a.k.a. il Batman del Futuro (in Italia, il titolo della serie animata Batman Beyond era stato tradotto proprio Batman of Future), ma è questo il momento giusto?

In passato, e proprio dal sito che ci fornisce oggi lo spunto per questa riflessione, era stata diffusa la voce che un live-action ispirato dalla serie animata anni '90 Batman Beyond fosse nei piani di Warner Bros., e non solo: all'epoca si parlava anche della possibile presenza di Michael Keaton nei panni del Bruce Wayne in età avanzata (nonostante Kevin Conroy si sia offerto volontario per la parte).



Ora, appurato che il film animato non si farà, e tornato in auge il rumor di questo live-action, e con nuove aggiunte (si parla di un possibile adattamento del film animato Batman Beyond: Return of The Joker, anche per cavalcare l'onda del successo del Joker di Todd Phillips), ci siamo chiesti: è davvero possibile al momento portare avanti un progetto del genere?



Più o meno veritiero che possa rivelarsi il rumor negli anni a venire (fino al 2022 sarebbe in ogni caso difficile trovarvi posto nella programmazione), non sarebbe probabilmente controproducente introdurre un secondo Batman così giovane ora che sta per arrivare in sala il Batman di Matt Reeves?



Dopotutto, quello di Robert Pattinson sarà un Bruce Wayne non certo avanti con l'età, e malgrado le due pellicole potrebbero non avere punti di contatto tra di loro, non sembra improbabile che la Warner sia disposta a rischiare di avere sullo schermo, a una distanza di tempo così ravvicinata, due personaggi che seppur diversi in personalità e circostanze, si ritrovano entrambi a ricoprire un ruolo così simile?



Inoltre, il rischio di saturare troppo il mercato con personaggi del Batverse snocciolati in un periodo di tempo così breve potrebbe essere alto. Già Birds of Prey non ha dato i risultati sperati, quali che siano i motivi dietro la performance poco convincente al boxoffice (la critica era stata decisamente più magnanima con Harley e compagne), e con l'incertezza che ora potrebbe tornare sul film di Flash, la soluzione migliore potrebbe essere quella di attendere ancora un po' per visitare Neo-Gotham (ma nemmeno troppo, si spera!).



E voi cosa ne pensate? I tempi sono maturi per un film su Batman Beyond, o sarebbe meglio aspettare? Fateci sapere nei commenti.