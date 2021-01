Liv Tyler, la star de Il signore degli anelli rivela di aver avuto il Coronavirus

La star de Il signore degli anelli, Liv Tyler, ha confessato di aver scoperto di essere positiva al COVID-19 lo scorso 31 dicembre. L'attrice l'ha raccontato in un post su Instagram, definendo l'esperienza vissuta come 'terrificante'. Tyler è soltanto l'ultima star di Hollywood a svelare pubblicamente di aver contratto il virus.

"Arriva veloce, come una locomotiva... E con essa sentimenti di paura, vergogna e senso di colpa che circolano intorno a te, da chi avresti potuto riceverlo e chi avresti potuto infettare... Terrificante" scrive Liv Tyler.

L'interprete di Arwen nella trilogia di Peter Jackson ha spiegato che l'effetto che il virus ha avuto sul suo corpo, lasciandola costretta a letto e isolata per 10 giorni, nonostante abbia preso precauzioni come l'allontanamento sociale e l'isolamento con la sua famiglia:"Allo stesso modo è con il tuo corpo e la tua mente. Ogni giorno è diverso. Essere isolata in una stanza da sola per 10 giorni è la cosa minore".



"Siamo collegati da questa esperienza. Sono onorata e piena di gratitudine per star bene. Dono e raggiante amore e luce per tutti coloro che hanno lasciato questo mondo a causa di questo virus e coloro che stanno soffrendo".

La pandemia di COVID-19 ha devastato anche il settore dell'intrattenimento tanto che diverse produzioni sono state sospese.

Le riprese di The Batman sono ricominciate a settembre dopo l'interruzione dovuta anche alla positività di Robert Pattinson.



Per quanto riguarda Il signore degli anelli, Ian McKellen si è lamentato per i continui cambiamenti allo script.