Liv Tyler ha cambiato la sua voce per fare Arwen ne Il Signore degli Anelli

Tutti ricordiamo e rivediamo la splendida e diafana interpretazione di Liv Tyler nel ruolo di Arwen nella trilogia de Il Signore degli Anelli, ma sapevate che l'attrice aveva modificato la sua voce per fare l'elfa? Vi raccontiamo tutto.

Fra le tante qualità della performance di Liv Tyler nel ruolo di Arwen c'è ovviamente la sua voce, eterea ma al tempo stesso decisa, come se fosse dappertutto e in nessun luogo. E per renderla al meglio, stando proprio alle parole di Liv Tyler durante una sua intervista, si è deciso di abbassare il registro vocale per il personaggio. Tra l'altro, sempre parlando di voci, sapete come è nata la voce di Gollum?

Liv Tyler ha infatti raccontato che abbassare il registro vocale per Arwen ha magicamente fatto funzionare tutto per il personaggio, perché questo le permetteva di trasmetterne la profondità, la saggezza e l'età.

L'attrice ha quindi optato per una voce puramente gutturale in modo da renderla comunque tangibile nonostante avesse quella nota eterea tipica degli elfi. Lei stessa tra l'altro mentre recitava si rendeva conto che era un po' strano sentire quella voce uscire dal suo corpo, pensando che a volte rischiava di essere troppo profonda.

Persino suo padre Steven Tyler, frontman degli Aerosmith, quando ha visto Il Signore degli Anelli - La Compagnia dell'Anello per la prima volta le ha chiesto di chi fosse quella voce perché non riconosceva quella di sua figlia.

