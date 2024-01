Liù Bosisio compie 88 anni: perché smise di interpretare Pina Fantozzi?

Ci sono attori e attrici che restano, nell'immaginario collettivo, per sempre associati a un solo personaggio, finendo spesso per trovare la cosa insopportabile: appartiene a questa categoria Liù Bosisio, che per il grande pubblico resterà sempre e comunque indissolubilmente legata alla sua Pina Fantozzi.

L'attrice, che oggi compie 88 anni, decise di abbandonare i panni della moglie del ragioniere dopo i primi due capitoli della saga (Fantozzi e Il Secondo Tragico Fantozzi) lasciando il posto alla collega Milena Vukotic: una decisione spiegata qualche tempo fa da Neri Parenti, che ebbe modo di dirigerla anni dopo in Superfantozzi.

"Era una straordinaria attrice di cinema e di teatro, ed anche una donna bellissima. Per interpretare Pina dai capelli color topo infatti fu pesantemente imbruttita con il trucco. Il successo dei primi Fantozzi la rese popolarissima. Tutti per strada la associavano alla moglie del ragioniere e lei ci soffriva. Ha continuato la sua carriera teatrale, ma quando all’arena di Verona, interpretando Medea, la platea la inneggiò gridando 'Pina! Pina! Pina!', decise che non avrebbe più interpretato quel personaggio" furono le parole del regista.

Un ritorno, quello in occasione del film del 1986, dettato unicamente dall'indisponibilità di Vukotic e da un ingaggio di quelli importanti: un'eccezione alla regola da parte di un'attrice che, di Pina Fantozzi, ormai non voleva davvero saperne più nulla.