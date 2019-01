Little Woods: Tessa Thompson e Lily James nel trailer del crime drama

Neon ha diffuso in rete il trailer ufficiale e il poster di Little Woods, nuovo crime drama che vede come protagoniste Tessa Thompson (Thor: Ragnarok) e Lily James (Baby Driver). Potete trovare il trailer e il poster rispettivamente in alto e in calce alla notizia.

Il film è un crime drama ambientato a Little Woods, North Dakota. Ollie (Thompson) cerca di sopravvivere ai suoi ultimi giorni di reclusione dopo essere stata arrestata per trasporto illegale di medicine oltre il confine canadese. Dopo la morte della madre, sua sorella Deb (James) si presenta alla sua porta con con un bambino affamato e una gravidanza non prevista. Ollie ha solo una possibilità: guadagnare in fretta denaro per pagare la banca e tenere così la casa di sua madre, in modo da permettere a Deb di crescere i suoi figli lontano dal suo violento ex. Per fare ciò, Ollie dovrà ritornare al pericoloso stile di vita che aveva abbandonato.

Little Woods è scritto e diretto da Nia DaCosta, che grazie al film si è aggiudicata il Nora Ephron Award al Tribeca Film Festival 2018. Nel resto del cast troviamo Luke Kirby (Glass), James Badge Dale (Hold the Dark) e Lance Reddick (John Wick), per un'uscita prevista nelle sale americane il prossimo 19 aprile.