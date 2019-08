Little Women: il primo trailer ufficiale è in arrivo a breve

Dopo la valanga di immagini diffuse lo scorso giugno, l'adattamento di Piccole Donne diretto da Greta Gerwing è pronto a mostrarsi a breve con il suo primo trailer ufficiale.

Secondo quanto rivelato da Trailer Track, infatti, il trailer del film è stato ufficialmente classificato e dovrebbe arrivare online nel giro di un paio di settimane, se non nei prossimi giorni. Il footage potrebbe debuttare nei cinema americani con le proiezioni di The Kitchen e Blinded By The Light.

Basato sul celebre romanzo di Louisa May Alcott, il film è ambientato durante la guerra di secessione americana e racconta la storia di quattro sorelle - Meg, Jo, Beth e Amy - interpretate da Saorsie Ronan, Florence Pugh, Emma Watson ed Eliza Scanlen. Nel cast ci saranno anche Laura Dern nei panni di Marmee, Meryl Streep nel ruolo della zia March e Timothée Chalamet, quest'ultimo interprete del rubacuori Laurie nella sua nuova collaborazione con Gerwig e Ronan dopo Lady Bird.

Parte del film è stato girato nello stato del Massachusetts, dove è cresciuta la Alcott insieme alle sue sorelle: la regista ha inserito tra le location del film anche luoghi che sono stati effettivamente frequentati dalla scrittrice durante la sua infanzia.

La pellciola debutterà nelle sale americane il 25 dicembre 2019. Qui trovate un splendida foto dal set di Piccole Donne.