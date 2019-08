Little Women, Greta Gerwing sul cast: 'Emma Watson è tutto ciò che volevo'

Ogni regista sogna di lavorare con il cast perfetto, quello formato solo da attori con i quali ama lavorare e sul cui talento metterebbe la mano sul fuoco. Greta Gerwing è una di quelle persone ad avere la fortuna di poter rendere realtà tutto ciò: la regista si è espressa infatti in termini entusiasti sul cast di Little Women.

La regista e sceneggiatrice ha parlato di Saorsie Ronan e Timothée Chalamet, con cui ha già potuto lavorare per Lady Bird, ma anche di Emma Watson. "Li adoro. Sono semplicemente spettacolari come attori dal vivo, e in più c'è questa chimica tra di loro che mi fa pensare alle più grandi coppie della storia del cinema. Non so cosa fanno, è semplicemente magico. Io li dirigo, ma fanno tutto da soli" ha detto sui primi due durante un'intervista concessa ad Entertainment Weekly.

Su Emma Watson, invece: "Per me la Watson rappresenta tutto ciò in cui ero interessata nei termini di ciò che dovevano essere le ragazze March. Lei è così intelligente, fa parte di un sacco di organizzazioni governative che parlano con le Nazioni Unite, ed è così sensibile e presente. Ha cercato sempre di fare ogni cosa che potesse, quando è stata qui" ha spiegato Gerwig.

Il primo trailer ufficiale di Little Women, nel quale vediamo anche Meryl Streep, è stato rilasciato solo pochi giorni fa. Precedentemente, invece, Vanity Fair ci aveva concesso uno sguardo ad alcune immagini esclusive del film tratto dal racconto di Louisa May Alcott.