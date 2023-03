Little Richard: I Am Everything: in arrivo il primo trailer sul re del Rock 'n Roll

Little Richard è stato uno dei padri fondatori del Rock 'n Roll: una personalità indimenticabile e contagiosa. Durante il Sundance Film Festival 2023 è stato presentato il documentario sull'artista proprio dalla regista Lisa Cortés che compierà un viaggio nelle origini del rock.

Nel 2022 l'attenzione si è concentrata sulla grande personalità di Elvis: basti pensare al film con Austin Butler, o alla nuova serie Agent Elvis, che vede il cantante nei panni di un agente segreto. Ma ancora prima di Elvis, Little Richard deve essere ricordato come uno dei pilastri fondanti del genere.

Prima della Cortés nessuno aveva affrontato un approfondimento cinematografico su Little Richard, cosa che ha destato una certa curiosità nella regista. Richard Wayne Penniman raggiunse il successo nel 1955 con il suo singolo "Tutti frutti", e da allora la sua musica è diventata sempre più amata dal pubblico, in quanto rivoluzionaria e straordinariamente energetica. Tra i suoi capolavori si ricordano anche "Good Golly, Miss Molly", "Lucille", "Long Tall Sally" e "Send me some lovin'", tra i numerosissimi titoli.

La sua personalità ha continuato a influenzare il genere fino alla sua scomparsa, avvenuta pochi anni fa, nel 2020 a causa di un brutto male.

Little Richard: I Am Everything verrà rilasciato ufficialmente il 21 Aprile, con anteprima datata all'11 Aprile.

