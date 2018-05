Little: Regina Hall entra nel cast della commedia targata Universal

L'attrice Regina Hall, celebre per aver interpretato il personaggio di Brenda Meeks nella saga di Scary Movie si è unita al cast di Little, nuova commedia distribuita da Universal Pictures.

L'ufficialità è arrivata nelle scorse da un'esclusiva firmata The Hollywood Reporter, nella quale si rende noto anche che il film sarà prodotto dalla Will Packer Production del celebre produttore Will Packer (Straight Outta Compton, Think Like a Man, Girl's Trip). Il progetto sarà basato su un'idea della tredicenne Marsai Martin, star della sitcom americana Black-ish. La giovane attrice, oltre ad avere una parte nel film, comparirà anche in veste di produttore esecutivo, tra i quali figurano anche la Hall e Josh Martin.

Little racconterà la storia di una donna che avrà l'opportunità di rivivere la propria vita da adolescente nel momento in cui le pressioni dell'età adulta diventeranno troppo pesanti da sopportare. Il film sarà diretto da Tina Gordon Chism (Drumline), attualmente al lavoro sulla sceneggiatura definitiva di Camilla Blackett (Fresh Off The Boat, New Girl), che ha riadattato la prima stesura scritta inizialmente da Tracy Oliver.

Nei prossimi mesi Regina Hall comparirà anche nel crime movie The Hate U Give di George Tillman Jr, nella commedia di Seth Rogen Ball Street e nel remake di Shaft, celebre cult della blaxspoitation anni '70 che uscirà nel 2019 e vedrà la partecipazione di Samuel L. Jackson, Alexandra Shipp, Avan Jogia, Jessie T. Usher, Richard Roundtree e Method Mad.