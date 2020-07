Little Monsters, il regista di Toy Story 4 alla guida di un nuovo progetto Universal

Dopo il successo de L'Uomo Invisibile e l'arrivo di un nuovo Dracula e di un nuovo Wolfman con Ryan Gosling, Universal Pictures continua a espandere il suo rilanciato Monster Universe dopo il fallimentare La Mummia con Tom Cruise, andando a mettere in cantiere un progetto sui generis diretto da Josh Cooley, regista di Toy Story 4.

Stiamo parlando di un progetto per famiglie intitolato Little Monsters, da non confondere con il film comedy-horror con protagonista Lupita Nyong'o. Come scrive l'Hollywood Reporter, il titolo sarà un ibrido live-action e animazione che vedrà protagonista più o meno tutti i famosi mostri della tradizione cinematografica Universal, basati però sui concept design ideati dall'artista Crash McCreery. Il concept designer ha lavorato a film visivamente sorprendenti come Batman - Il Ritorno, Jurassic Park, Pirati dei Caraibi e Rango, dunque è una firma nota tra le retrovie di Hollywood e molto apprezzata.



Al momento, comunque, Josh Cooley è impegnato nella lavorazione di quello che dovrebbe essere il suo prossimo film in uscita, Malamander, adattamento cinematografico dell'omonimo romanzo fantasy scritto da Thomas Taylor e illustrato da Tom Booth. La storia racconta di un ragazzo addetto alla cura degli oggetti smarriti in un hotel di nome Herbert Lemon, che un giorno incontra un misterioso essere metà uomo e metà mostro convinto di poter trasformare ogni sogno in realtà.



Little Monsters è il primo film del Monster Universe ad essere specificamente pensato per le famiglie, anche se non c'è ancora una data d'uscita ufficiale.