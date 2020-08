The Batman, lo sceneggiatore ha scritto uno sci-fi in tempi di pandemia

Tra i giovani sceneggiatori più richiesti di Hollywood, come vi abbiamo raccontato nella recensione di Project Power, Mattson Tomlin ha svelato l'arrivo di un nuovo progetto entro la fine del 2020.

"Ho un altro film in uscita quest'anno, si chiama Little Fish. I protagonisti sono Jack O'Connell e Olivia Cooke" ha spiegato Tomlin, confermando di aver scritto un'altra pellicola prima di collaborare con Matt Reeves per The Batman. "È completamente diverso da Project Power. Racconta una storia d'amore durante una pandemia e l'abbiamo girato un anno fa. Si tratta di una pandemia che fa perdere la memoria alle persone, e devasta il mondo in modi che 8 mesi fa sembravano pura fantascienza. Non vedo l'ora che esca e commuova un sacco di persone."

Tomlin ha aggiunto: "La cosa divertente è che l'ho scritto nello stesso periodo in cui stavo lavorando a Project Power. Quando mi bloccavo per una scena di Project Power, invece di fermarmi cambiavo progetto. Io credo nel non smettere mai di scrivere. Perciò lavoravo un paio d'ore su Project Power e dopo cambiavo con Little Fish. Poi rimanevo bloccato su Little Fish e tornavo a Project Power. Ho lavorato ad entrambe le sceneggiature a fine 2016, inizio 2017."

Come anticipato dallo sceneggiatore, il film segue le vicende di una una coppia lotta per tenere insieme la loro relazione mentre un virus che causa la perdita della memoria si diffonde e minaccia di cancellare la loro storia d'amore.

Little Fish doveva essere presentato lo scorso aprile al Tribeca Film Festival, evento che però è stato cancellato a causa della pandemia (quella vera). In attesa di sapere quando arriverà anche in Italia, vi ricordiamo che Tomlin è anche al lavoro su 2084, nuovo sci-fi ispirato a George Orwell.