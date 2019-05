La lite fra Silvio e Gabriele Muccino finisce in tribunale in un processo per diffamazione

E' stato confermato che l'attore Silvio Muccino nelle scorse ore è stato rinviato a giudizio a seguito delle accuse di diffamazione rivoltegli dal fratello Gabriele Muccino.

Tutto sarebbe scaturito durante un'intervista televisiva risalente al 2016, quando Silvio avrebbe rilasciato delle dichiarazioni che avrebbero leso la reputazione del fratello regista. Le richieste del pm Antonio Calaresu sarebbero state accolte dal giudice incaricato di seguire il processo, con la prima udienza fissata per il 14 maggio 2020.

La questione, al di là degli ormai tristemente risaputi tempi biblici dei tribunali italiani, può sembrare paradossale e strappare addirittura qualche risata, ma in realtà riguarda una faccenda piuttosto seria: in sostanza, Silvio accusò Gabriele di aver picchiato l'ex moglie Elena Majoni, descrivendolo come una persona violenta e raccontando di come nel 2012 abbia colpito con uno schiaffo la donna, perforandole addirittura il timpano.

Gabriele Muccino si è affidato all'avvocato Carlo Longari, che in seguito alla decisione presa dal gup, ha dichiarato: "La decisione del giudice rappresenta un primo passo verso l'accertamento della verità, a fronte di ciò che era stato diffuso nei confronti del mio assistito davanti a milioni di telespettatori."

Come sempre vi terremo aggiornati sulla situazione. Ma dato che è improbabile che i due fratelli scendano a patti prima del processo, vi consigliamo di non trattenete il respiro in attesa della sentenza.



Qui trovate la recensione di A Casa Tutti Bene, di Gabriele Muccino. Per altri approfondimenti sul film, vi rimandiamo alla nostra intervista a Gabriele Muccino e al cast del film.