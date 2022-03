Lite agli Oscar 2022, Morgan: 'Io sto con Will Smith'

La notizia della lite di ieri sera, che ha visto Will Smith colpire Chris Rock in diretta durante la cerimonia degli Oscar 2022, sta facendo il giro del mondo. Diversi gli attori e i personaggi dello spettacolo che hanno esposto la loro opinione riguardo l'accaduto, ai quali va aggiungersi ora Morgan.

Il cantante si è affidato ai social per comunicare il suo pensiero intitolando il post: "Le brutte intenzioni agli oscar", facendo riferimento alla famosissima lite tra lui e Bugo sul palco di Sanremo. Ecco quanto scritto da Morgan:

"È evidente, a me perché ho sensibilità per leggere dietro le apparenze dei comportamenti umani, specialmente se si tratta di un contesto molto preciso e codificato come il palco, la scena, gli occhi del pubblico e il racconto che l’artista di spettacolo offre al mondo consapevolmente e seguendo la sua esatta idea di comunicazione e di rappresentazione sia con le opere costruite confezionate e distribuite e sia con le azioni le provocazioni le interviste e gli interventi nella politica estemporanei (ma non sono colpi di testa) quindi le opinioni e i comportamenti. A me è molto chiaro che Will Smith ha completamente ragione perché quello che è andato in scena è bullismo nei suoi confronti. Basta notare con che arroganza Chris Rock non reagisce, una persona normale reagisce in modo umano, non rimane super composto dicendo 'wow'. Questo la dice lunga su chi sia lo stronzo tra i due”.

Per concludere, vi lasciamo con la nostra recensione di King Richard. Grazie alla sua interpretazione nella pellicola, Will Smith ha vinto l'Oscar come miglior attore protagonista.