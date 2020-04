Una lista di Funko Pop! de Gli Eterni dei Marvel Studios rivela due villain del film?

Mentre Black Widow resta ancora adesso posticipato a data da destinarsi e lo stesso gli Eterni è a rischio a causa della Pandemia di Coronaviurs, dato che non si conosce ancora l'evoluzione dell'emergenza e quanto perdurerà nel tempo, l'arrivo di notizie parallele relative al MCU ci dà almeno qualche nuova informazione.

O meglio potrebbe, dato che al momento si tratta di notizie non ufficiali e non confermate. Per la precisione stiamo parlando di una lista di nuove figure in vinile della collezione Fuko Pop!, che insieme a quelle di Raja and the Last Dragon, film d'animazione Disney, e tante altre statuine, annovera anche una serie dedicata proprio agli Eterni di Chloe Zhao.



In quella lista, oltre ai già annunciati Ikaris (Richard Madden), Sersi (Gemma Chan), Thena (Angelina Jolie), Gilgamesh (Dong-seok Ma), Kingo (Kumail Nanjiani), Sprite (Lia McHugh), Phastos (Brian Tyree Henry), Makkari (Lauren Ridloff), Ajak (Salma Hayek), Dan Whitman (Kit Harington) e Druig (Barry Keoghan), infatti, compaiono anche i nomi di Arishem il Giudice, che è uno dei potentissimi e giganteschi Celestiali, e di Kro, che è un supercriminale Deviante.



Questo significa che dovrebbe effettivamente esserci la lotta contro i Devianti e che vedremo anche - e come promesso - i Celestiali, e probabilmente non solo Arishem ma tutti e quattro i celestiali al suo comando.



Gli Eterni uscirà nelle sale il 4 novembre 2020.