Lisan al-Gaib! Timothée Chalamet da record assoluto al box office con Dune: Parte 2

Nonostante il box office sia sotto il dominio di Godzilla e Kong, il giovane attore Timothée Chalamet può ufficialmente festeggiare un nuovo record di incasso grazie all'enorme successo ottenuto da Dune: Parte 2.

Dopo il record personale ottenuto al botteghino domestico qualche settimana fa, infatti, in queste ore il film co-scritto e diretto da Denis Villeneuve - adattamento dall'iconico romanzo di fantascienza di Frank Herbert - ha superato l'incredibile cifra di 631 milioni di dollari a livello globale, consolidandosi non solo come film con il maggior incasso del 2024 (finora) ma anche come titolo di punta della carriera della star: con questi numeri, infatti, Dune 2 ha superato l'incasso totale di Wonka di circa 300mila dollari, diventando dunque il maggior successo nella carriera di Timothée Chalamet a livello globale.

Questo risultato consolida Dune: Parte Due come il film più importante della carriera di Timothée Chalamet non solo da un punto di vista critico ma anche commerciale, e cementa l'importanza della star al box office: sommando i risultati di Wonka e Dune 2, usciti consecutivamente per Warner Bros, si arriva ad un totale di incasso di ben 1,2 miliardi di dollari, un risultato che senza dubbio ha giocato un ruolo fondamentale nel nuovo contratto tra Warner Bros e Timothée Chalamet.

Per altri contenuti vi ricordiamo che Dune: Parte 3 è ufficialmente in lavorazione: il film, nuovamente scritto e diretto da Denis Villeneuve, sarà un adattamento del romanzo Dune Messia.

