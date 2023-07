Lisa Marie Presley, svelate le cause della morte della cantautrice e figlia di Elvis

I media internazionali hanno pubblicato le cause della morte improvvisa, lo scorso 12 gennaio, di Lisa Marie Presley, cantautrice e figlia di Elvis. La scomparsa di Presley è avvenuta a pochi giorni dalla sua partecipazione ai Golden Globe, durante i quali era candidato Elvis di Baz Luhrmann, dedicato alla vita del padre.

Secondo quanto riporta PageSix, Lisa Marie Presley è deceduta a causa di complicazioni dovute ad un'ostruzione dell'intestino tenue, in base ai registri del medico legale della contea di Los Angeles.



I risultati dell'autopsia ottenuti da The Post ha rivelato livelli 'terapeutici' di ossicodone e un secondo oppioide buprenorfina nel suo organismo, insieme a tracce di un antipsicotico, la Quetiapina.

Secondo il report le droghe non hanno avuto alcun ruolo nella morte di Presley e non sono state rinvenute tracce di lesioni o morte causata da terze persone.



Pare che l'ostruzione intestinale sia stata causata da aderenze che si sono sviluppate in seguito ad un intervento di chirurgia bariatrica, una procedura che viene messa in atto per la perdita di peso. È stata accertata la morte naturale di Lisa Marie Presley, a 54 anni a causa di un arresto cardiaco. Dopo aver eseguito la procedura di rianimazione, Presley era stata trasportata in seguito al West Hills Hospital and Medical Center di Los Angeles e possa in coma farmacologico in condizioni critiche prima del decesso.



