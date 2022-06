Lisa Frankestein, Cole Sprouse e Kathryn Newton nel nuovo film scritto da Diablo Cody

La sceneggiatrice Premio Oscar Diablo Cody sta scrivendo un nuovo film, Lisa Frankestein, che avrà per protagonisti Cole Sprouse e Kathryn Newton e vedrà alla regia Zelda Williams.

La star di Riverdale Cole Sprouse e l'attrice del MCU Kathryn Newton saranno le star della nuova pellicola scritta e prodotta da Diablo Cody, la celebre sceneggiatrice di Juno, Tully, Young Adult e Jennifer's Body. La regista designata per il film, invece, è la figlia d'arte Zelda Williams (Scuro/Web, Shrimp) al suo debutto dietro la cinepresa di un lungometraggio per il grande schermo.

Ambientato nel 1989, Lisa Frankestein è una moderna rivisitazione della storia propostaci da Mary Shelley nella sua celebre opera letteraria: "una liceale per niente popolare rianima accidentalmente un cadavere vittoriano durante una tempesta, e comincia a ricostruirlo per farlo somigliare all0uomo dei suoi sogni utilizzando un vecchio lettino abbronzante nel suo garage".

Le riprese di Lisa Frankestein sono attualmente programmate per fine estate, ma non è ancora disponibile una data d'uscita per il film.

La pellicola sarà una produzione Focus Features, e vedrà tra i produttori la già citata Cody, Mason Novick di MXN Entertainment e Jeff Lampert, con la Vice President of Production and Development di Focus Features Michelle Momplaisir a bordo come creative executive.