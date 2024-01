Lisa Frankenstein, Cole Sprouse torna in vita nel trailer del film con Kathryn Newton

Non sapete cosa fare a San Valentino? Non preoccupatevi: Diablo Cody ha scritto Lisa Frankenstein proprio per voi!

Uno dei protagonisti assoluti del film è Cole Sprouse: conosciutissimo per The Suite Life of Zack and Cody e ultimamente per la serie Riverdale, Sprouse è uno degli attori della nostra infanzia a cui siamo più affezionati. A differenza dei suoi ruoli passati, l'attore interpreterà un personaggio molto distante: sarà infatti una statua-zombie che verrà riportata in vita e non solo. Combinerà anche molti "guai" insieme alla protagonista, Lisa Frankenstein, una specie di Mary Shelley del 21° secolo.

Nel trailer di Lisa Frankenstein vediamo un genere misto: c'è commedia, drama, romance e noir... insomma, chi più ne ha più ne metta! I commenti sotto al video Youtube (che vi abbiamo condiviso all'inizio della notizia) sono maggiormente positivi. C'è chi si è mostrato "sorprendentemente sorpreso", chi "non vede l'ora di vederlo, nonostante i dubbi iniziali". Chiaramente c'è anche qualcuno a cui questo nuovo progetto non ha ancora convinto del tutto. Ma come ogni cosa non resta che aspettare l'uscita del film di Diablo Cody per giudicare definitivamente.

