Lionsgate, lo studio di John Wick e Hunger Games diventa una società pubblica

Lionsgate ha presentato solo serie Tv al San Diego comic-con, e adesso la casa di produzione si appresta a diventare una società pubblica.

Venerdì Lions Gate Entertainment Corp. ha dichiarato che scorporerà le sue attività di studio in una società pubblica quotata separatamente, per generare un valore di circa 350 milioni di dollari. L'amministratore delegato di Lionsgate Jon Feltheimer e il vicepresidente Michael Burns hanno dichiarato in un comunicato:

"Questa transazione crea una delle più grandi piattaforme di contenuti pure play quotate in borsa al mondo, con la capacità di fornire un valore incrementale significativo a tutti i nostri stakeholder. Insieme all'acquisizione della piattaforma eOne, la cui chiusura è prevista per la prossima settimana, all'espansione della nostra partnership con 3 Arts e alla forte performance dei nostri programmi di contenuti, abbiamo messo insieme tutti i pezzi per una fiorente società di contenuti indipendente con una forte traiettoria di crescita finanziaria".

La nuova società, che si chiamerà Lionsgate Studios, dovrebbe essere valutata 10,70 dollari per azione, pari a circa 4,6 miliardi di dollari. La compagnia avrà il controllo di 18.000 titoli inclusi “Hunger Games”, “John Wick”, “Orange is the new black” e la saga di Twilight. L’87% dei titoli sarà in mano a Lionsgate mentre la restante parte sarà disponibile sul Nasdaq per il mercato libero.

Nel frattempo, proprio Hunger Games e la ballata dell’usignolo ha fatto la fortuna di Lionsgate.