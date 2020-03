Lionsgate annulla l'uscita di Spiral: L'Eredità di Saw

La Lionsgate si è unita alla sfilata di case di produzioni che stanno rimandando le uscite dei loro filma causa della pandemia di Coronavirus, annullando il lancio Spiral: L'Eredità di Saw, con Chris Rock e Samuel L. Jackson, Antebellum con Janelle Monae e Run con Sarah Paulson.

La mossa arriva nelle ore successive alla cancellazione di Black Widow da parte di Disney, con la Casa di Topolino che ha annullato anche le uscite di The Personal History of David Copperfield con Dev Patel e The Woman in the Window, nuovo film di Joe Wright con Amy Adams.

Lionsgate ha dichiarato che i suoi tre film rimarranno senza data di uscita per il momento, con le nuove strategie per portare questi film al pubblico che saranno rese note una volta che ci sarà più chiarezza su quando i cinema riapriranno in modo sicuro e completo. Il reboot/sequel di Saw, che sarebbe stato distribuito dal 15 maggio, vede protagonisti Jackson e Rock come investigatori che indagano su macabre scene del crimine.

La decisione di rivisitare il franchise con questa storia originale è stata ispirata dall'amore di Rock per la saga di Saw, che ruota attorno al personaggio immaginario John Kramer, noto anche come Jigsaw Killer, e creata dallo sceneggiatore, regista e produttore James Wan.

Per altri approfondimenti guardate il poster ufficiale di Spiral.