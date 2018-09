Lionheart: ecco il primo film nigeriano prodotto da Netflix

Nel corso dell'ultimo Toronto Film Festival, che si sta tenendo in questi giorni, Netflix ha acquistato i diritti di distribuzione del film nigeriano Lionheart, diretto e interpretato da Genevieve Nnaji.

Si tratta del primo prodotto cinematografico nigeriano acquistato e distribuito dal colosso dello streaming on demand, e per festeggiare l'evento la compagnia ha pubblicato online il primo poster ufficiale del film (che trovate in calce alla news).

Qui sotto, invece, la sinossi ufficiale:

"Dirigere un'azienda può essere una sfida, specialmente se sei una donna in un settore dominato dagli uomini. Cercando di dimostrare il suo valore, Adaeze (Nnaji) decide di affrontare la sfida quando suo padre, il capo Ernest Obiagu, è costretto a fare un passo indietro a causa di problemi di salute. Ironia della sorte, nomina il suo rozzo ed eccentrico fratello, Godswill, invece di affidare la gestione della compagnia alla sua giovane figlia. Le complicazioni sorgono quando scoprono che l'azienda familiare è in gravi difficoltà finanziarie e sia Adaeze che Godswill cercano di salvare la società a modo loro per ottenere risultati folli e spesso esilaranti."

Lionheart segna il debutto alla regia di Nnaji e avrà per co-protagonisti Nkem Owoh, Pete Edochie e Onyeka Onwenu. La sceneggiatura è stata scritta da Chinny Onwugbenu, Nnaji, Ishaya Bako, Emil Garuba e C.J. Obasi. Il film è prodotto da T.E.N. - The Entertainment Network e sarà proiettato in anteprima mondiale oggi 8 settembre durante il Toronto International Film Festival.