Lino Capolicchio, addio all'attore che vinse il David per Il Giardino dei Finzi Contini

È scomparso ieri a Roma, a 78 anni, l'attore Lino Capolicchio, uno degli interpreti maggiormente prolifici del cinema italiano tra gli anni '60 e gli anni '80. Capolicchio ha attraversato diversi settori del mondo dell'intrattenimento, dal cinema alla tv fino al doppiaggio e alla docenza al Centro Sperimentale di Cinematografia.

Nato a Merano e cresciuto a Torino, Lino Capolicchio iniziò proprio nel capoluogo piemontese la sua carriera nel mondo dello spettacolo, prima di trasferirsi a Roma e studiare all'Accademia nazionale d'arte drammatica Silvio D'Amico.



Prese il via una lunga e prolifica carriera sui palcoscenici dei più importanti teatri italiani, tra cui il Piccolo di Milano con Giorgio Strehler.

Si fece notare anche in Rai, recitando in diversi sceneggiati come Il conte di Montecristo e La bisbetica domata. Poi il cinema, con Roberto Faenza, Mauro Severino e un giovane Dario Argento.



Nel 1970 Vittorio De Sica lo scelse per il ruolo del protagonista Giorgio in Il Giardino dei Finzi Contini, grazie al quale ottenne il David di Donatello al miglior attore. Il film vinse l'Orso d'Oro a Berlino e l'Oscar al miglior film straniero. Degna di nota anche la sua collaborazione con Pupi Avati, per il quale recitò in La casa dalle finestre che ridono e si aggiunse al cast di Una sconfinata giovinezza. Al Centro Sperimentale di Cinematografia scoprì talenti del cinema italiano come Pierfrancesco Favino, Francesca Neri, Sabrina Ferilli e Iaia Forte. Lavorò come regista a teatro e al cinema - l'esordio con Pugili nel 1995 - e come doppiatore per il personaggio di Bo Duke (John Schneider) nel telefilm Hazzard.



Lino Capolicchio scompare a poche settimane dalla morte di Gianni Cavina, suo stimato collega; recitarono insieme per Pupi Avati. Scoprite la recensione di La casa dalle finestre che ridono, con Cavina e Capolicchio nel cast.