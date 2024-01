Lino Banfi e Fedez, sui social il siparietto che non ti aspetti

Fedez e Lino Banfi sono stati protagonisti di un siparietto sui social che ha attirato l'attenzione. Tutto è nato una storia del rapper, che ha condiviso con i propri fan un momento di vita quotidiana con i figli, chiamando indirettamente in causa il comico pugliese. Che non si è lasciato sfuggire l'occasione di rispondere.

Dopo il siparietto con Ciro Immobile del 2021, Lino Banfi è stato protagonista di un nuovo episodio esilarante. Nelle storie, Fedez mostra una stanza di casa completamente messa in disordine dalla figlia Vittoria, che disturba il padre e il fratello Leone. Per rimproverarla, il rapper le dice che d'ora in avanti non vedrà più Elsa, protagonista dei film animati Pixar Frozen ma Lino Banfi.

"Ti metto le foto di Lino Banfi in cameretta" esclama il rapper, suscitando le perplessità dei figli. Sentitosi chiamato in causa, Lino Banfi ha risposto a Fedez nelle proprie storie Instagram con un videomessaggio:"Ciao Fedez, hai fatto bene con Vittoria eh, così bisogna fare. Vittoria, stammi a sentire: ha fatto bene papà. Mettiamo questi poster e togliamo quelli di Elsa" ha proseguito l'attore, mostrando i poster dei suoi film in casa "Mettiamo il mio pupazzo, così è contento anche Leone. Ciao a tutta la famiglia".



Fedez ha apprezzato la risposta di Banfi, condividendo la storia dell'attore con la scritta:"Lino numero uno" accompagnata dall'emoji di un cuore.

