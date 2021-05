Che lingue parla Monica Bellucci? Tutto sulla star di Malena e Matrix

Monica Bellucci è una vera e propria icona del nostro cinema: pur non avendo sempre recitato in pellicole indimenticabili, la nostra ha inanellato in ormai 30 anni di carriera un bel po' di successi e interpretazioni memorabili, su tutte quella offerta nel capolavoro di Giuseppe Tornatore Malèna.

Icona del cinema italiano, dicevamo, ma non solo: la nostra Monica ha infatti raggiunto con gli anni uno status di star sempre più internazionale, raggiungendo un'incredibile popolarità prima in Francia e poi, di fatto, in tutto il resto del mondo.

Proprio in virtù di ciò l'attrice di Manuale d'Amore e Matrix ha imparato a parlare un bel po' di lingue: oltre all'italiano, infatti, Monica Bellucci parla fluentemente il francese (la nostra, d'altronde, vive da un po' a Parigi in compagnia delle figlie), ma se la cava piuttosto bene anche con lo spagnolo e con il portoghese.

Sul grande schermo, inoltre, abbiamo visto Monica Bellucci recitare in aramaico, persiano, serbo, latino e in vari dialetti francesi e italiani. Insomma, un'esperienza davvero niente male in fatto di lingue straniere! Ricordate le interpretazioni offerte dalla star originaria di Città del Castello in tutte queste lingue? Fatecelo sapere nei commenti! Qui, intanto, trovate un nostro excursus sulla carriera di Monica Bellucci in occasione della premiazione ai David di Donatello.