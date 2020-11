Che lingue parla Leonardo Di Caprio? No, la star di Titanic non si limita all'inglese

Parlare più lingue non è una cosa poco comune in quel di Hollywood: il mondo del cinema è pieno di star capaci di parlare fluentemente più di una lingua, che sia per passione, per necessità o, magari, perché cresciute in famiglie poliglotte.

I casi celebri sono tanti: da quello di Christoph Waltz, che parla fluentemente francese, tedesco, inglese e mastica un po' d'italiano (nonostante l'attore abbia dichiarato di aver imparato a memoria le battute in italiano recitate in Bastardi Senza Gloria) a quello leggendario del compianto Christopher Lee, capace di parlare in maniera impeccabile inglese, francese, tedesco, russo, italiano, svedese, spagnolo e greco!

Decisamente più modesto è il nostro Leonardo Di Caprio: il buon Leo parla infatti inglese e tedesco, essendo figlio di padre italo-tedesco e madre tedesca. La star di The Wolf of Wall Street è abituato sin da piccolo ad esprimersi correttamente nella lingua madre dei suoi genitori, con i quali inoltre è andato più volte in visita alla nonna materna in Germania.

Chissà che un giorno anche Leo non possa cimentarsi nello studio di qualche altra lingua, anche per esigenze cinematografiche! Nel frattempo, non possiamo far altro che augurare all'attore buon compleanno: Leonardo Di Caprio compie oggi 49 anni e noi l'abbiamo festeggiato ricordandone i ruoli più iconici.