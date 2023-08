Lindsey Lohan era nervosa all'idea di girare una particolare scena in 'Quel Pazzo Venerdì'

Alcuni mesi fa Lindsey Lohan ha espresso il suo parere favorevole al sequel di Quel Pazzo Venerdì . A proposito del film, la sua co-star Chad Micheal Murray ha raccontato un aneddoto su una scena in particolare.

L’attore, che ha recitato al fianco di Lohan nel ruolo di Jake, ha dichiarato che la sua collega era molto nervosa all’idea di girare la scena col bacio. Per l’attrice difatti era il primo bacio sul set, e Murray si è dimostrato molto comprensivo.

“È stato un momento importante perché è stato il primo bacio di Lindsay sullo schermo. Quindi si rivolgono a me come se fossi una specie di professionista o qualcosa del genere, perché sembravo molto sicuro di me”.

L’interprete di Jake ha poi continuato sostenendo che Jamie Lee Curtis ha salvato la situazione. L’attrice premio Oscar, pur di mettere Lohan a proprio agio, ha deciso di baciare per prima l’attore di Una Mamma Per Amica, per poi invitare la ragazza a fare lo stesso.

“Le disse: "Lindsay, È facile. Non hai nulla di cui preoccuparti. Bacialo e basta. Fallo e basta. Togliti il pensiero adesso”.

Alla fine, grazie all’aiuto fondamentale della sua collega più esperta, la giovane ragazza è riuscita a realizzare la scena.

A proposito del sequel della famosa pellicola, proprio Jamie Lee Curtis ha confermato che Lindsay Lohan farà parte del film. E voi cosa ne pensate di questo possibile seguito? Fatecelo sapere nei commenti.