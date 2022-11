Lindsay Lohan vuole un cinecomic:'Mi piacerebbe entrare nel Marvel Cinematic Universe'

Il Marvel Cinematic Universe è il più grande franchise della storia recente di Hollywood ed è naturalmente molto ambito anche dalle star. È piuttosto frequente leggere dichiarazioni di attori e attrici note che dichiarano pubblicamente il proprio interesse a far parte della saga. L'ultima in ordine cronologico è Lindsay Lohan.

Nel corso del tour promozionale per il suo ultimo film, all'attrice è stato chiesto se avesse accettato di partecipare ad un film Marvel. Ecco la risposta della star di Mean Girls a Forbes.



"Penso di essere sempre il tipo di persona che guarda ciò che arriva e lo prende come viene, ovunque mi portino le sceneggiature. Adoro fare commedie romantiche quindi è sempre qualcosa che cercherò e farò un sacco di volte quando sarà il momento giusto, ma c'è sicuramente dell'altro: non ho mai fatto un film d'azione. Mi piacerebbe fare qualcosa con la Marvel: anche solo vedere cosa mi capita, sono aperta a ruoli differenti" ha dichiarato la star, che vorrebbe anche realizzare un sequel di Quel pazzo venerdì.



Voi cosa ne pensate? Quale personaggio Marvel assegnereste a Lindsay Lohan. L'attrice è tornata al cinema recentemente dopo un periodo di lontananza dal set.

Sul nostro sito potete guardare il trailer di Falling for Christmas, l'ultimo film natalizio con protagonista Lindsay Lohan e prossimo all'uscita nel periodo festivo.

Opera prima di Janeen Damian, il film è interpretato da Lohan con Chord Overstreet.