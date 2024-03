Lindsay Lohan sarà 'una supereroina ammaliatrice' nell'MCU? Gli ultimi rumor

Il Marvel Cinematic Universe che verrà è una creature in costante cambiamento: il cast del franchise è sempre pronto ad accogliere nuovi elementi, spesso pescando tra gli attori e le attrici più in vista del momento o, chissà, puntando sulla voglia di riscatto di qualcuno. Lindsay Lohan sembra appartenere a entrambe le categorie!

L'attrice che qualche giorno fa ha confermato la sua presenza nel sequel di Quel Pazzo Venerdì è, non a caso, finita in queste ore al centro di alcune voci sempre più insistenti che la vorrebbero in trattative con i Marvel Studios per entrare a far parte del Marvel Cinematic Universe: ma quale potrebbe essere il suo personaggio?

Stando a quanto riportato da Us Magazine, per Lohan si prospetterebbe il ruolo di "una supereroina ammaliatrice": non un grande indizio, vista la quantità di soluzioni plausibili presenti nello sconfinato roster Marvel, ma comunque un punto di partenza da cui cominciare! Al momento, comunque, non sono arrivate conferme da nessuna delle due parti interessate, ma sappiamo bene quanto gli Studios tendano a mantenere il riserbo sui loro programmi: tutto ciò che possiamo fare, dunque, è attendere l'eventuale comparsa della nostra Lindsay nei prossimi film del franchise. E voi, nei panni di quale personaggio la vedreste bene? Fatecelo sapere nei commenti!