Lindsay Lohan torna sullo schermo con un film di Natale targato Netflix: la prima foto

Mancava da un po' la presenza di Lindsay Lohan sugli schermi, ma ora l'attrice di Mean Girls farà ritorno in grande stile, e con qualche ghirlanda... Lohan sarà infatti protagonista di un nuovo film di Natale targato Netflix. Guardiamo insieme la prima immagine promozionale.

Era dai tempi di Among the Shadows - Tra le Ombre, nel 2019, che non vedevamo Lindsay Lohan al cinema, e dalla serie Sick Note nel 2018 in tv (se non contiamo il suo doppiaggio in un episodio di Devil May Care), ma pare che manchi non manchi molto al suo ritorno.

La piattaforma di streaming Netflix ha infatti aggiunto Lindsay Lohan e Chord Overstreet al suo roster natalizio, rendendoli i protagonisti di una nuova rom-com ancora senza titolo che arriverà il prossimo anno.

Nella pellicola, Lohan interpreta "una viziata ereditiera da poco fidanzata" che però si ritrova con un caso di amnesia a seguito di un incidente sulla pista da scii. Ad occuparsi di lei nei giorni prima delle feste sarà l'affascinante proprietario del lodge interpretato da Overstreet, assieme alla sua precoce figlioletta.

Tra gli altri attori del film scritto da Janeen Damian, Michael Damian, Ron Oliver e Jeff Bonnett e diretto da Janeen troviamo anche Olivia Perez, Jack Wagner e Greg Young. In calce alla notizia trovate una prima foto promozionale.

La pellicola si andrà quindi ad aggiungere al già ricco catalogo di film natalizi di Netflix, come la saga di Princess Switch con Vanessa Hudgens, quella di Un Principe per Natale con Rose McIver, e Un Cavaliere per Natale sempre con la Hudgens.