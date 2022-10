Lindsay Lohan, la star torna a recitare in Falling for Christmas:'È come andare in bici'

ll grande ritorno di Lindsay Lohan sul grande schermo si concretizzerà durante le festività natalizie con la commedia Falling for Christmas. L'attrice manca dal grande schermo da qualche anno e ora è pronta a riprendersi la scena. Lohan ha definito il ritorno alla recitazione un po' come rimettersi alla guida di una bicicletta.

L'uscita su Netflix è prevista il 10 novembre. Intervistata da The Hollywood Reporter, Lohan ha dichiarato di non aver mai perso la passione per la recitazione in tutto questo tempo. Lindsay Lohan è pronta per tornare al cinema, come ha più volte confessato.



"Per me, per tutta la mia vita, recitare è come andare in bicicletta. È proprio in me, è una parte di me. Fare film, interpretare un personaggio, mi dà così tanta gioia poter condividere una storia con le persone. Condurre le persone in quel viaggio insieme a me è una tale benedizione" ha dichiarato la star di Mean Girls.



In Falling for Christmas Lindsay Lohan interpreta Sierra, un'ereditiera viziata e da poco fidanzata che soffre di amnesia a seguito di un incidente sugli sci e viene assistita dal proprietario di un lodge, interpretato da Chord Overstreet, e da sua figlia.

Lohan girerà altri due film con Netflix, come da contratto ufficiale firmato dall'attrice con il colosso dello streaming. Attualmente Lohan è in Irlanda per girare il secondo, Irish Wish.