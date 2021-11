Lindsay Lohan si sposa, la star di Mean Girls ha detto si al suo fidanzato Bader Shammas

L'ex bambina prodigio Lindsay Lohan ha messo definitivamente la testa a posto e ha deciso di accettare la proposta di matrimonio del suo compagno Bader Shammas. Sebbene sulla loro relazione ci sia il massimo riserbo, pare che i due stiano insieme da un paio d'anni.

L'attrice ha tentato di nascondere il più possibile agli occhi indiscreti del mondo questo legame, ma ora, è stata proprio lei a condividere con i suoi fan la gioia per questa inattesa proposta di matrimonio. In un post pubblicato sui social, la Lohan ha scritto: "Il mio amore, la mia vita, la mia famiglia, il mio futuro", condividendo alcuni scatti che la ritraggono il compagnia del suo futuro marito, mentre mostra soddisfatta l'anello di diamanti di grandi dimensioni che non passa di certo inosservato.

Come ben ricorderete la star di Mean Girls ha affrontato momenti assai difficili nel corso della sua vita privata e nella sua stessa carriera. É stata arrestata varie volte per guida in stato d'ebrezza e abusi di droghe e ora, dopo anni di eccessi, sembra aver finalmente trovato la propria stabilità psico-fisica.

Tra l'altro, Lindsay Lohan è pronta a tornare sullo schermo con un film di Natale, dopo un periodo passato lontano dalla macchina da presa, e chissà che presto o tardi l'attrice non possa realizzare anche il suo sogno di prendere parte ad un eventuale sequel di Mean Girls. La speranza, come si dice, è l'ultima a morire. Staremo a vedere cosa accadrà in futuro.