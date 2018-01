Lindsay Lohan si candida per il ruolo di Batgirl nel film di Joss Whedon

Dopo la delusione di, erano circolati dei rumor che volevano'fuori' da Batgirl . Voce di corridoio, poi, rientrata, almeno apparentemente, con la conferma di Whedon ancora coinvolto sia come regista che come sceneggiatore del film.

Di certo, in un'era come questa, dove il genere del cinecomic con protagoniste delle donne sta riscuotendo grande successo (guardate a Wonder Woman), è chiaro che il ruolo di protagonista in una pellicola totalmente dedicata a Batgirl fa gole a svariate attrici.

E cosi, dopo la giovane Haiee Steinfeld che, anche lei si era autocandidata per la parte, tocca a Lindsay Lohan. L'attrice 31enne di Mean Girls, dopo numerosi problemi personali, ha visto la sua carriera affossarsi in poco tempo. Però su Twitter ha fatto sapere di essere pronta ad interpretare la supereroina di casa DC Comics, invitando i suoi fan a "ritwittare" il suo messaggio per renderlo noto a chi di dovere.

Ovviamente sul web sono partiti commenti contrastanti, tra chi apprezzerebbe comunque l'idea e chi, invece, le ha già risposto con un grosso "NO". E voi cosa ne pensate di questo possibile casting?

Attualmente sappiamo ancora poco e nulla su Batgirl. Joss Whedon sta ancora lavorando al copione e la Warner Bros. Pictures non ha fissato alcuna data di uscita per il cinefumetto.