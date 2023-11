Lindsay Lohan, è reunion con il cast di Mean Girls... Ma non per un nuovo film!

Le foto trapelate online delle ex protagoniste di Mean Girls riunite, avevano illuso i fan riguardo la possibilità che le tre potessero comparire nel nuovo musical in arrivo al cinema. Nonostante le aspettative non siano state rispettate, uno spot ha esaudito i desideri degli appassionati del film.

Le foto di Lindsay Lohan, Amanda Seyfried e Lacey Chabert riunite e vestite in rosa, proprio come nella pellicola originale, avevano, ovviamente, fatto partire in quarta i fan e tutti coloro che, per anni, hanno aspettato un sequel di Mean Girls. Mentre molti si chiedono se Rachel McAdams sarà presente nel musical di Mean Girls di prossima uscita, il resto delle protagoniste si sono riunite in uno spot televisivo per il Black Friday per promuovere i prodotti di Walmart.

E' incredibile che l'azienda abbia mobilitato le attrici di uno dei film più amati degli ultimi 25 anni per puntare a vendite assicurate. "A North Shore, alcune cose non cambiano mai" racconta la voce di Lindsay Lohan all'inizio dello spot "Il mercoledì ci vestiamo ancora di rosa". Nelle immagini vediamo come il destino delle ex ragazze sia comunque legato alla scuola nel quale si sono svolte tutte le vicende legate al film. Insomma, in maniera imprevedibile ci viene svelato il futuro delle Mean Girls.

Raccontando qualche retroscena sul film, Lindsay Lohan svelò come i look di Mean Girls fossero ispirati a quelli di Rachel in Friends. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!