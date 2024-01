Lindsay Lohan sarà la protagonista del nuovo film di Natale di Netflix!

Sembra un pò prematuro parlarne ma Netflix sembra essere già pronta a pensare ai prossimi film di Natale. Il primo annuncio riguardo i film natalizi del 2024 arriva con Our Little Secret, nuova pellicola di Stephen Herek che vedrà nei panni delle protagoniste due stelle del cinema americano.

Il 2024 si prospetta essere una grande annata di cinema per Netflix. L'ultimo annuncio, che riguarda delle pellicole a tema natalizio che arriveranno a fine anno, ha reso ufficiale il coinvolgimento di Lindsay Lohan e Kristin Chenoweth nel nuovo film Our Little Secret. Oltre al regista e le attrici principali non è stato effettivamente annunciato nulla riguardo il film. La pellicola, in realtà, è la seconda collaborazione a contratto di Lindsay Lohan con il servizio streaming, dopo Irish Wish che dovrebbe arrivare in piattaforma sempre nel 2024.

Our Little Secret, attualmente in produzione, racconta la storia di due ex che sono costretti a passare il Natale sotto lo stesso tetto dopo che scoprono che i loro attuali partner in realtà sono fratelli. Dopo aver già lavorato con Netflix nella commedia romantica natalizia Falling for Christmas, la Lohan è recentemente apparsa in Mean Girls, musical che riprende la storia della pellicola che ha portato l'attrice al successo nel 2004.

