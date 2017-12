Lindsay Lohan non demorde: vorrebbe ancora girare il sequel di Mean Girls

Lindsay Lohan è ancora dell'idea di lavorare a, ma non senza l'ape regina,! L'attrice ha parlato della cosa in toni molto entusiastici al party delle festività di NY City.

Lei sarebbe incredibilmente felice di riunire il cast e fare un nuovo film di Mean Girls; addirittura vorrebbe che Tina Fey scrivesse un musical! L'attrice 31enne ha parlato diverse volte dell'eventualità di girare Mean Girls 2, addirittura si sarebbe messa lei a scrivere la sceneggiatura.

Tuttavia la Lohan ha dovuto risolvere diversi problemi personali negli ultimi anni e non ha lavorato molto; però pare essere di nuovo in carreggiata e non solo dal punto di vista recitativo, anche canoro!

Uno dei grossi ostacoli ai suoi piani è che, per esempio, il sequel di Mean Girls è stato già fatto anche se solo sotto forma di DVD (e più che un sequel era una storia con personaggi diversi). Comunque lei ci ha scherzato su, non avendo avuto, questo secondo film, nemmeno lontanamente bissato il successo del primo; ecco cosa ha detto a E!News:

"Sono qui a New York quindi Tina Fey farebbe meglio a nascondersi perché io troverà sia lei che Lorne Michaels. So dov'è il suo ufficio.”

L'attrice ha detto inoltre che, trovandosi a NY, incontrerà anche Ed Sheeran ed Eminem per possibili collaborazioni. Su Mean Girls 2 la Lohan ha specificato:

"Mean Girls 2 il film, questo è importante. Ma abbiamo bisogno di Rachel McAdams! Ci serve che torni tutto il cast!"

Che ne pensate? Scatenatevi pure nei commenti!