Lindsay Lohan:'Ho pianto quando ho visto mio figlio guardare Genitori in trappola'

Lindsay Lohan non è una delle attrici che ama rivedersi nei suoi film ma ha ammesso di essersi parecchio emozionata quando suo figlio Luai si è messo davanti alla tv per guardare Genitori in trappola, film d'esordio dell'attrice quando era ancora bambina nel 1998. Lohan ne ha parlato mentre era ospite del The Drew Barrymore Show.

Di recente, Lindsay Lohan è stata accostata al Marvel Cinematic Universe ma non ci sono state conferme sul rumor.

L'attrice ha raccontato di aver sorpreso suo figlio di soli 8 mesi mentre guardava il film in cui lei interpreta le gemelle Hallie Parker e Annie James da bambina, suscitandole una profonda emozione.

"Ho appena finito di girare un film quattro giorni fa e sono tornata a casa dal lavoro, mio figlio si stava preparando per la cena. Ho aperto la porta e stava guardando Genitori in trappola. Era semplicemente in tv" ha spiegato l'attrice "E ho iniziato a piangere perché mi sono detta, 'lui nemmeno sa che quella è la mamma'. Mi dicevo 'O lo spengo o lo lascio', stava soltanto fissando. Perché forse la mia voce è ancora simile a com'era allora. Quindi mi sono detta 'forse sa, almeno un po', che sono io perché il suono è come il mio'. Ma è stato un momento davvero magico, ho fatto un sacco di foto".

Nel film, remake de Il cowboy con il velo da sposa del 1961, Lindsay Lohan recitò a soli 12 anni al fianco di star come Dennis Quaid, Natasha Richardson, Elaine Hendrix e Lisa Ann Walter, per la regia di Nancy Meyers.



Dopo qualche anno d'assenza, Lindsay Lohan è tornata sullo schermo nel 2022: leggete la nostra recensione di Falling for Christmas, disponibile su Netflix.

Su Il Padrino Trilogia - Edizione 50º Anniversario (4 4K Ultra è uno dei più venduti di oggi.