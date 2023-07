Lindsay Lohan è diventata mamma: la star dà il benvenuto al suo primo figlio

Lindsay Lohan è diventata mamma. La star di Mean Girls ha dato alla luce il suo primo figlio a Dubai e l'ha chiamato Luai, che in arabo significa 'forte' e 'costante'. Lohan e il marito, il banchiere Bader Shammas, hanno annunciato pubblicamente la lieta notizia attraverso un portavoce dell'attrice a People.

"Lindsay Lohan e il suo marito banchiere, Bader Shammas, hanno dato il benvenuto ad un figlio bello e sano di nome Luai. La famiglia è al settimo cielo e innamorata" ha dichiarato.

Si tratta del primo figlio dell'attrice: Lindsay Lohan - che ha dichiarato di volere il sequel di Quel pazzo venerdì - aveva annunciato la gravidanza qualche mese fa tramite i social, sorprendendo i propri fan.



Dopo aver iniziato la relazione piuttosto in sordina un paio d'anni prima, Lohan e Shammas hanno annunciato il fidanzamento nel 2021, con il matrimonio svoltosi in gran segreto nel 2022.

"Non vedo l'ora di vedere qual è la sensazione e com'è essere solo una mamma" affermando che l'intera esperienza della gravidanza è stata 'travolgente, in senso buono'.



Anche la madre di Lindsay Lohan ha commentato la novità per la figlia:"È il momento giusto per lei e Bader è un angelo. Suo marito è così dolce e sono così felici. Sono davvero felici e pronti".



Lindsay Lohan è tornata al cinema lo scorso autunno con il film natalizio Falling for Christmas.