Lindsay Lohan continua a candidarsi per la parte di Batgirl

Qui la domanda sorge spontanea: a volte, si fa bene a sognare in grande? Oppure, come vuole il popolo del web, tutto questo nasconde qualcosa di più grosso? Eh sì, perché Lindsay Lohan , che si era candidata comead inizio mese, continua ad autocandidarsi.

Come saprete, Joss Whedon (regista e sceneggiatore dei primi due film sugli Avengers, nonché autore delle riprese aggiuntive e del nuovo montaggio di Justice League), sta lavorando da tempo ad una pellicola stand-alone su Batgirl. Il progetto non ha mai ricevuto un 'semaforo verde' ufficiale dallo studio, però, con il recente cambiamento ai vertici della DC Entertainment, tutto potrebbe cambiare e questa sorta di spin-off potrebbe diventare realtà.

E l'attrice di Mean Girls, Lindsay Lohan continua ad autocandidarsi per la parte di Batgirl nel film. Oggi ha postato una nuova criptica immagine in cui una sua foto è messa accanto ad un'immagine dal fumetto dedicata al personaggio, senza didascalie. E' chiaro che l'attrice sta ancora cercando di farsi notare da Whedon, ma sul web sono iniziate le speculazioni che vorrebbero la Lohan già confermata per la parte o, comunque, in lizza effettivamente per il ruolo. Sarà cosi?

Quel che sappiamo è che l'attrice non è la sola a voler la parte. Tempo fa anche la giovane Hailee Steinfeld si è autocandidata per la parte della supereroina.