Lindsay Lohan annuncia:'Io e Jamie Lee Curtis faremo il sequel di Quel pazzo venerdì'

Circolano da anni le voci su un possibile sequel di Quel pazzo venerdì, commedia fantastica basata sul romanzo per ragazzi in titolato A ciascuno il suo corpo di Mary Rodgers, terzo adattamento per il cinema. Ora i rumor si trasformano in una vera notizia, dopo le frasi di Lindsay Lohan, protagonista del film con Jamie Lee Curtis.

Intervistata da Andy Cohen, Lohan ha confermato la produzione del seguito:"Non voglio dire ancora troppo. Siamo entrambe entusiaste, parlerò anche per Jamie".

Da tempo entrambe le protagoniste si erano dimostrate disponibili a recitare in un sequel del film diretto da Mark Waters.



Nel 2022, Curtis affermò di essere aperta dal punto di vista creativo a discutere del seguito ma le voci rimasero tali fino ad oggi.

"Lasciatemi essere la nonna" disse la star di Halloween "lasciatemi essere la vecchia nonna che scambia i posti, così Lindsay può essere la sexy nonna che è ancora felice con Mark Harmon in tutti i modi in cui si può essere felici con Mark Harmon. Mi piacerebbe vedere Lindsay nel ruolo della nonna attraente, e mi piacerebbe vedermi cercare di affrontare i bambini d'oggi. Voglio essere un genitore iperprotettivo nel mondo odierno". Ora Lindsay Lohan, protagonista del nuovo film di Natale Netflix, ha confermato l'avvio dei lavori.



Quel pazzo venerdì racconta la storia di una madre (Curtis) e una figlia (Lohan) i cui corpi vengono scambiati dopo aver mangiato biscotto della fortuna cinese. Mark Harmon interpretava il fidanzato della madre. Nel marzo 2023, Jamie Lee Curtis confermò l'interesse di Lindsay Lohan al progetto ma nulla venne ufficializzato. Oa i fan si aspettano che la produzione possa partire a breve.