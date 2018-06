Linda Hamilton è pronta per ritornare Sarah Connor in Terminator 6

Grazie a The Terminator Fans è emersa una foto di Linda Hamilton che ci fornisce il primo sguardo a Sarah Connor in Terminator 6! Dopo anni di alti e bassi della saga, molti fan non vedono l'ora di rivedere l'attrice riprendere i panni del suo iconico personaggio.

Secondo quanto riporta Screenrant, la Hamilton, che non appare nella saga da Terminator 2 - Il giorno del giudizio ha dovuto lavorare duramente per mettersi in forma per la pellicola. Nella foto che trovate qui sotto potete vedere per la prima volta la Sarah Connor di Terminator 6.

Il nuovo Terminator sarà diretto da Tim Miller, regista di Deadpool, e affronterà nuovamente le insidie dell'intelligenza artificiale. James Cameron, autore delle due prime storiche pellicole, ha in mente di continuare la saga ignorando i film dal 3 al 5, chiarendo che questo sarà il vero terzo capitolo; è quindi previsto anche il ritorno di Arnold Schwarzenegger, storica icona di Terminator.

Tra i motivi che hanno portato Cameron a modificare pesantemente i piani del franchise, ha sicuramente avuto un forte impatto il flop di critica e pubblico di Terminator Genisys; Emilia Clarke, che ha interpretato la versione giovane di Sarah nel film del 2015, ha detto di essere stata "sollevata" dal non dover prendere parte a sequel di Genesys, a causa di una produzione travagliata.