Linda Hamilton parla del durissimo allenamento affrontato per Terminator: Destino Oscuro

Poco meno di due mesi ci separano ormai dall'arrivo nelle sale dell'attesissimo Terminator: Destino Oscuro di Tim Miller (Deadpool) e prodotto da James Cameron (Avatar), capitolo che riprenderà le fila della storia da Terminator 2 e che rivedrà protagonista la mitica Linda Hamilton nei panni di Sarah Connor.

Proprio la Hamilton ha avuto modo di recente di tornare a discutere del progetto, che ricordiamo sarà ambientato 27 anni dopo la distruzione di Skynet. In un'intervista rilasciata ai microfoni del New York Times, infatti, l'interprete ha spiegato che per questo nuovo film si è dovuta allenare duramente, molto di più rispetto al passato e a Terminator 2. Dice la Hamilton:



"L'allenamento per Destino Oscuro ha richiesto uno sforzo incredibile, molto più grande di quello per Terminator 2. Qui ho avuto un vero team di esperti che hanno cercato di tirare fuori il massimo dal mio corpo, ogni grammo di potenzialità fisica. Comunque non voglio che la gente mi dica 'come sei diventa bella', ma che mi dicano 'guarda come sei diventata vecchia'. Voglio dimostrare tutti i miei anni e mostrare il passaggio del tempo".



Terminator: Destino Oscuro vede nel cast anche Arnold Schwarzenegger, Mackenzie Davis e Gabriel Luna, per un'uscita prevista nelle sale il 31 ottobre 2019.