Linda Hamilton ha avuto diverse difficoltà per una battuta di Terminator: Destino Oscuro

Nel corso di una recente intervista promozionale per l'ormai imminente Terminator: Destino Oscuro, la protagonista Linda Hamilton ha svelato l'aspetto più difficile del lavoro sul set.

Qualora ve lo steste già chiedendo, no, l'interprete di Sarah Connor non ha parlato di prendere a calci robot assassini di ultima generazione, cosa per la quale ha un talento naturale: la difficoltà maggiore durante le riprese del film di Tim Miller è stata quella di dover replicare la battuta "I'll be back", una delle frase iconiche pronunciate da Arnold Schwarzenegger nei film originali della saga (in calce all'articolo, se volete, trovate un montaggio con tutte le volte in cui l'attore ha recitato la frase).

"Non puoi dire quelle parole senza sembrare una brutta imitazione di Arnold" ha ammesso l'attrice. "In questo film il mio personaggio deve dirla alla fine di una scena d'azione molto intensa, con armi da fuoco ed esplosioni, e io davo tutta me stessa nel ciak solo per ritrovarmi alla fine a dover dire quella battuta. Ogni volta mi giravo verso Tim e gli facevo: 'Non va bene, sembra che sia stato Arnold a dirla. Facciamolo di nuovo'".

Vi ricordiamo che Terminator: Destino Oscuro arriverà in Italia il 31 ottobre. Diretto da Tim Miller, il film include nel cast, oltre ovviamente a Linda Hamilton e Arnold Schwarzenegger, anche Mackenzie Davis, Natalia Reyes, Gabriel Luna e Diego Boneta.

Il film sarà il primo capitolo di una nuova trilogia e ripartirà dagli eventi di Terminator 2: Il Giorno del Giudizio, che abbiamo analizzato nel dettaglio nel nostro Everycult su Terminator 2.