Linda Hamilton compie 67 anni: 'Terminator? Sarei ben felice di non tornare'

Tornare dopo tanti anni in un franchise come quello di Terminator vuol dire aver provato per la prima volta dopo tanto tempo la sensazione che stavolta ci fossero delle grandi potenzialità: anche una con l'esperienza di Linda Hamilton, però, può sbagliare una valutazione, proprio come accaduto nel caso di Destino Oscuro.

Fatto salvo il cameo vocale in Terminator: Salvation, infatti, l'ultimo film della saga ha rappresentato il primo, vero ritorno dell'attrice che oggi compie 67 anni dai tempi di Terminator: Il Giorno del Giudizio: "Tornare nel mondo di Terminator dopo tutti questi anni non è stato facile. Ho impiegato molto tempo per decidermi a tornare. Però ero curiosa sullo sviluppo del mio personaggio. Poi, chiaramente, c'era di nuovo James Cameron. La sua assenza ha motivato la mia rinuncia agli altri film. Lui è la forza creativa di questa saga. Dopo tutte queste considerazioni ho accettato di tornare" sono state le sue parole.

Hamilton ha proseguito: "La mia Sarah Connor ha attraversato l’inferno, è un bel ruolo da interpretare, ma non è stato semplice alla mia età. Mi sono allenata per un anno e non ho mangiato carboidrati. Per questo fare i conti con il flop di Terminator: Destino Oscuro è stata dura. Forse adesso apprezzerei una versione più piccola, in cui non ci sono in ballo milioni di dollari. Ma io sarei ben felice di non ritornare mai più. Vorrei davvero aver chiuso col franchise". Cosa ne dite? Siete della stessa opinione? Fatecelo sapere nei commenti! Qui, intanto, trovate la nostra recensione di Terminator: Destino Oscuro.