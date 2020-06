Linda Cristal, morta l'indimenticabile star argentina del western

Una delle star femminili più conosciute del cinema western e della tv, Linda Cristal, è scomparsa nella sua casa di Beverly Hills all'età di 89 anni. A dare l'annuncio ufficiale della morte di Cristal è stato il figlio, Jordan Wexler, al New York Times. L'attrice si è distinta nel corso della sua carriera sia al cinema che in tv.

Nata con il nome di Marta Victoria Moya Burges a Buenos Aires da padre francese e madre italiana, Cristal sopravvisse sedicenne all'incidente stradale nel quale perirono entrambi i genitori. Divenne una delle star più affermate del cinema e della tv americana soprattutto nel ventennio '50/'60, dopo aver iniziato la carriera artistica in diversi spettacoli itineranti.



Agli inizi in sordina nel cinema messicano, segue un'ascesa a Hollywood favorita dalla Universal, con la quale firma un contratto che la fa esordire in La saga dei Comanches, nel 1956. Diretta da George Sherman si fa conoscere al grande pubblico due anni dopo in Una storia del West, per poi recitare nel noir Il portoricano.

Il suo primo Golden Globe arriva alla fine degli anni '50, quando partecipa a In licenza a Parigi, per la regia di Blake Edwards.

Recita anche in tre kolossal italiani a Cinecittà; Le legioni di Cleopatra, La donna dei faraoni e Le verdi bandiere di Allah. Si fa notare accanto a John Wayne in La battaglia di Alamo e partecipa al western di John Ford, Cavalcarono insieme. Il suo ruolo più famoso è legato tuttavia al piccolo schermo, nella serie Ai confini dell'Arizona, dov'è protagonista nel ruolo di Victoria Cannon.

Nel 1985 torna in Argentina e dirada sempre di più le apparizioni, vivendo la sua vecchiaia nella sua lussuosa villa di Palm Springs e tornando ogni tanto a Buenos Aires. Tra le sue relazioni più importanti si segnala quella con il Batman televisivo degli anni '60, Adam West. Sposatasi tre volte, l'attrice ha avuto due figli, Gregory e Jordan.

